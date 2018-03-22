РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В Подольске планируют разработать туристические экскурсионные маршруты с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) для жителей Подмосковья и Москвы, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель туристско-информационного центра Наталья Зеленина.

В Подольске в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в четверг открылся круглый стол на тему: «Привлекательность музея в работе турфирм». В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов, представители туристических фирм, музеев и культурных центров Подольска, Чехова, Серпухова и других городов южного Подмосковья.

«В рамках мероприятия мы хотим повысить посещаемость туристами Подольска и привлечь внимание жителей других городов. Для этого в наших планах не только заинтересовать турфирмы, но и начать сотрудничать с ЦППК, которая уже работает в данном направлении и в некоторые города для туристов пускает бесплатные электрички. Мы планируем разработать свой туристический маршрут, который будет интересен жителям Подмосковья, Москвы и других городов, и начать с ними сотрудничать», - сказала Зеленина.

Она отметила, что разработать туристический маршрут, а также начать сотрудничество с ЦППК, планируется уже в текущем году.

Круглый стол будет проходить до 16:30. В ходе мероприятия участники обсудят потенциал современных музеев, поделятся опытом, а также обсудят возможности для привлечения туристов с туристическими фирмами. Завершится мероприятие экскурсией «Легенды и тайны Дубровиц».