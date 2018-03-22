РИАМО – 22 мар. Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029, сообщает Газета.ru.

«Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей, индекс роста за 2017 год — 1,029. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», - сообщается на сайте правительства РФ.

Индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии. При этом расходы на проведение индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат в 2018 году составят 9,6 миллиарда рублей.