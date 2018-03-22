РИАМО – 22 мар. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что администрация главы государства находится на постоянной связи с подмосковным Волоколамском по вопросу закрытия полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Естественно, президенту докладывают. Над вопросом сейчас работают, пока больше сказать не могу», — сказал Песков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.