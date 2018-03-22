РИАМО - 22 мар. Температура воздуха в европейской части России в апреле и мае будет близка к средним многолетним значениям, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температурный фон близок к обычным значениям в апреле, выше нормы температура ожидается только на западе европейской части страны», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в мае температурный режим в европейской части России также будет близок к норме.

Ранее Вильфанд сообщил, что текущий март в Московском регионе оказался очень холодным. Средняя температура месяца может быть ниже нормы на 4-5 градусов.