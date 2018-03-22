РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. По результатам народного голосования в подмосковном Подольске в 2018 году благоустроят пешеходную зону на улице 50 лет ВЛКСМ, ее выбрали более 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству, подвели в Подольске. Народное голосование проходило 18 марта, в бюллетени вошло пять городских территорий: пешеходная зона на бульваре 65-летия Победы; пешеходная зона на улице 50 лет ВЛКСМ; территория вблизи источника у деревни Валищево; зона отдыха на территории лесопарка «Елочки»; зона отдыха на территории лесопарка «Дубки» в северо-восточной части микрорайона Климовск (Весенняя).

«Итоги голосования подвели 19 марта. В рейтинговом голосовании 18 марта приняли участие 115 360 человек. Большинство голосов – 51 347 – жители Подольска отдали за благоустройство пешеходной зоны на улице 50 лет ВЛКСМ от улицы Кирова до улицы Большой Серпуховской», – говорится в сообщении.

На втором месте пешеходная зона бульвара 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики – 22 133 голоса. На третьем месте территория вблизи источника у деревни Валищево – 17 647 голосов. Четвертое место жители отдали зоне отдыха на территории лесопарка «Дубки» на Весенней в микрорайоне Климовск – 16 144 голоса. Пятое место заняла зона отдыха на территории лесопарка «Елочки» – за нее отдали 5 784 голоса.

Для подсчета голосов и определения территории-победителя создали территориальную счетную комиссию по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, привлекли общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, которую возглавляет заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, а также волонтеров.

Итоговый протокол с результатами рейтингового голосования направили в общественную муниципальную комиссию.