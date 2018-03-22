РИАМО - 22 мар. Власти Москвы запустят 28 автобусов-шаттлов перевозки болельщиков, которые прибудут на предстоящий матч Россия-Бразилия, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Товарищеский матч между командами России и Бразилии начнется 23 марта в 19:00 на столичном стадионе «Лужники». На территории будут работать около 600 волонтеров, болельщикам также помогут сориентироваться информационные объявления, электронные табло, навигационные стелы и указатели.

«Прежде всего, покидание стадиона с трибун осуществляется тремя пешими путями. Мы дополнительно открыли южный вестибюль станции метро «Спортивная» и пустили бесплатные автобусы-шаттлы, которые идут до «Парка культуры» – их будет 28 штук», - сказал Пронин.

Он добавил, что интервал между автобусами будет менее одной минуты.

«Параллельно с этим мы продлили пять маршрутов наземного транспорта от площади Новодевичьего монастыря до Хамовнического вала», - отметил Пронин.

Всего планируется запустить 80 единиц автобусов, заключил он.