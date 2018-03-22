РИАМО - 22 мар. Ограничения в движении автотранспорта на автодороге М-7 «Волга» (Горьковское шоссе) ожидаются с 22 по 29 марта из-за ремонта, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

«С 22 по 29 марта в период времени с 22 до 5:30 в связи с ремонтными работами на автомобильной дороге М-7 «Волга» на участке с 18-го по 24-й километр возможны временные ограничения в движении транспортных средств», - говорится в сообщении.

Управление ГИБДД рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн-сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.