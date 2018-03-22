РИАМО - 22 мар. Мособлдума приняла в четверг проект обращения к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по отмене административной ответственности за нарушения правил дорожного движения машинами оперативных служб, передает корреспондент РИАМО.

В Московской области ежегодно фиксируется свыше шести тысяч нарушений правил дорожного движения машинами оперативных служб, уточнил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

«Водители транспортных средств, принадлежащих оперативным службам, имеют право отступать от требований ряда разделов правил дорожного движения, однако технические средства автоматической фото- и видеофиксации расценивают такие действия как нарушения водителями правил дорожного движения», — сказал Григорьев.

Он добавил, что в связи с этим проект обращения направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации в части административной ответственности в отношении собственников (владельцев) транспортных средств, используемых для осуществления деятельности оперативных служб.

Григорьев отметил, что в ходе подготовки обращения прошли совещания с профильными ведомствами Москвы и Московской области.

«Предлагаем внести изменения в КоАП, исключающие привлечение к административной ответственности собственников транспортных средств, оборудованных в соответствии с ГОСТами», - заключил Григорьев.