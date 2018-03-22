РИАМО – 22 мар. Известный певец Витас (Виталий Грачев) устроил стрельбу из пистолета неподалеку от своего дома в элитном коттеджном поселке «Флоранс» в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Life.

«Во время стрельбы около своего дома на Рублевке певец Витас (Виталий Грачев) сделал 45 выстрелов. Ровно такое количество гильз нашли на месте сотрудники полиции. Также с места изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет», - говорится в сообщении.

По данным полиции, с 10:00 до 15:00 мужчина «производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок».

Некоторые СМИ утверждают, что Витас был пьян, однако официального подтверждения этих данных нет. Грачев был доставлен в отдел полиции, ему выписали штраф в размере 5,5 тысяч рублей.