РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Административная комиссия подмосковного Подольска с начала 2018 года рассмотрела 29 дел и вынесла 15 решений о выплате штрафов физическими лицами, сообщил «РИАМО в Подольске» зампред административной комиссии Виктор Галич.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон Московской области по созданию административных комиссий в муниципалитетах, которые рассматривают дела о правонарушениях в сфере благоустройства. В Подольске в комиссии заняты 15 человек, ее возглавляет замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

«В административную комиссию с начала года поступило 35 протоколов. Из них 29 рассмотрено, по 15 делам вынесены постановления о взыскании штрафов на общую сумму 26 тысяч рублей. По 14 делам вынесены предупреждения. По семи протоколам нарушители оплатили штрафы в размере 9,5 тысяч рублей», – сказал Галич.

По его словам, больше всего рассмотрели дел о неправильной парковке машин, которые мешали уборке снега во дворах. Искать владельцев транспортных средств помогали сотрудники полиции. Сумма штрафов составляла от 1 до 5 тысяч рублей.

В административную комиссию входят руководители комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и транспорту, строительству и архитектуре, потребительского рынка; управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы, а также представители территориальных подразделений в микрорайонах округа.

Члены комиссии могут составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан по нарушению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха; по ненадлежащему содержанию территории, и другим нарушениям. Также сотрудники могут составлять протоколы в отношении должностных и юридических лиц.

Административная комиссия вправе рассматривать дела и назначать наказания в виде предупреждения или штрафа, максимальный размер которого составляет 200 тысяч рублей. На данный момент денежные средства от штрафов направляются сначала в региональный бюджет, а затем в местные бюджеты в размере 100%.