РИАМО - 22 мар. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 6 тысяч квадратных метров планируют построить в Некрасовке на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В трехэтажном здании будет находиться бассейн, спортивные залы и комнаты отдыха. Новый спортивный комплекс станет не только архитектурным украшением района, но и создаст центр притяжения для местных жителей», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь здания составит более 6 тысяч квадратных метров. Бассейн будет располагаться на первом этаже здания. Там же будет открыт фитобар. На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала.

Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов.

Проектировщиком проекта является архитектурное бюро «Ард+». Заказчик – ООО «Браво-М».