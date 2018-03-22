РИАМО - 22 мар. Информация о наезде иномарки на пешехода на улице Клары Цеткин в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что на улице Клары Цеткин водитель автомобиля Nissan сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

«Сотрудники провели проверку, информация не подтвердилась. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.