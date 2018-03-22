РИАМО - 22 мар. В Москве и Подмосковье существенных последствий половодья на прогнозируется, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует только одна опасность - если очень резкое потепление произойдет, и воздушные массы будут насыщены влагой, если ожидается еще и дождь, а дождь приводит к быстрому таянию снега. Тогда может быть резкое половодье. Исходя из климатических особенностей, мы не ожидаем каких-либо существенных и очень сильных последствий», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что из-за выпавшего во второй половине зимы снега сугробы являются рыхлыми, поэтому их водность не является большой.

К паводку в этом году в Подмосковье готовы более 46 тысяч спасателей и почти 9 тысяч единиц техники. На особом контроле находится обеспечение готовности пунктов временного размещения, а также наличие резервов для организации первоочередного жизнеобеспечения населения во время возможных ЧС: спланировано 55 стационарных пунктов временного размещения, которые способны принять до 17 тысяч человек.

Кроме того, для жителей новой Москвы спасательные службы подготовили временное размещение в случае воздействия весеннего паводка. Спасатели столицы распланировали эвакуацию населенных пунктов и обеспечение населения всем необходимым в случае пребывания во временном размещении.