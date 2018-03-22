РИАМО - 22 мар. Сотрудники полиции разыскивают угнанный в Раменском районе Подмосковья автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью почти 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 21 марта в дежурную часть отдела полиции обратился житель деревни Володино Раменского района с заявлением о краже автомобиля.

«Мужчина сообщил, что 21 марта в период времени с 03:00 до 06:00 в его дом, путем отжатия пластикового окна на первом этаже, проник неизвестный и похитил наручные часы, ключи от гаража, после чего из гаража похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска. Сумма ущерба - 3,78 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.