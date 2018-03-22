РИАМО - 22 мар. По итогам первого квартала текущего года в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию до 200 тысяч квадратных метров недвижимости, а к концу года этот показатель может достичь 2 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«По итогам первого квартала текущего года объем введенной в эксплуатацию недвижимости в ТиНАО может составить порядка 200 тысяч квадратных метров. Это примерно 10% от того объема, который мы запланировали на 2018 год. К концу декабря мы ожидаем 2 миллиона «квадратов», в том числе 1,5 миллиона – жилой недвижимости», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что объем предложений квартир в новостройках ТиНАО за февраль 2018 года увеличился на 10-12% и составляет более 7,5 тысяч квартир.

«Помимо жилой недвижимости в ТиНАО в 2018 году планируется построить около 20 социально значимых объектов. Во втором квартале уже начнется ввод в эксплуатацию первых из них. Более 50 соцобъектов уже введено, за год их число увеличится более чем на треть», - добавил Жидкин.