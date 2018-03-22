РИАМО - 22 мар. В Московской области не прогнозируют наступление раннего пожароопасного сезона, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Подмосковье мы не прогнозируем раннего пожароопасного сезона, потому что и увлажнение почвы, и глубина промерзания почвы будут способствовать тому, что влаги будет достаточно до середины июня для того, чтобы корни деревьев и кустарников подпитывались», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в мае будет составлен прогноз, который расскажет о вероятности засухи.

За пожароопасный сезон 2017 года в Подмосковье произошло на 56,5% меньше природных возгораний, чем в 2016-м, всего на территории региона зафиксировали 67 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка в прошлом сезоне сложилась в Луховицах.