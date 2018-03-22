РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Туристско-информационный центр подмосковного Подольска посетили свыше 500 человек с начала 2018 года, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель центра Наталья Зеленина.

В Подольске в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в четверг открылся круглый стол на тему: «Привлекательность музея в работе турфирм». В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов, представители туристических фирм, музеев и культурных центров Подольска, Чехова, Серпухова и других городов южного Подмосковья.

«Цель мероприятия – собрать участников, заинтересованных в развитии въездного внутреннего туризма в Подмосковье, так как наш регион имеет большой туристический потенциал. Могу сказать, что всего с начала текущего года туристско-информационный центр городского округа Подольск, в котором представлена информация о музеях и другие предложения для туристов, посетили свыше 500 человек. Мы продолжаем работу над нашим сайтом, а также над разработкой бренда горокруга», – сказала Зеленина.

В ходе мероприятия участники обсудят потенциал современных музеев, поделятся опытом, а также обсудят возможности для привлечения туристов с туристическими фирмами и многое другое. Всего круглый стол будет проходить до 16:30 и завершится экскурсией «Легенды и тайны Дубровиц».