РИАМО - 22 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова потребовала в обязательном порядке устанавливать в подмосковных дворах «лежачие полицейские» ради безопасности детей.

«Я настаиваю. Нам нужен седьмой обязательный элемент (благоустройства дворов - ред.) – «лежачий полицейский», - сказала Мишонова на заседании Мособлдумы в четверг.

Она подчеркнула, что во дворах дети регулярно попадают под колеса машин.

Ранее Мишонова отмечала, что установку «лежачих полицейских» следует начать с Балашихи, где в прошлом году около дома автомобилистка насмерть задавила шестилетнего Алешу Шимко.

Согласно требованиям регионального закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий в Подмосковье ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также щит для информирования жителей.