РИАМО - 22 мар. В Москве и Подмосковье средняя температура нынешнего марта по итогам окончания месяца может оказаться ниже нормы на 4-5 градусов, сообщил в четверг журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март оказался очень холодным, температура будет ниже нормы примерно на 4-5 градусов», - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что, несмотря на низкие значения температуры, текущий март в Московском регионе не станет исторически самым холодным. Он напомнил, что в 2013 году средняя температура в марте была ниже нормы на 6,5 градусов.