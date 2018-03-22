РИАМО – 22 мар. За последние 20 лет успешность долгосрочных прогнозов выросла на 10% и достигла 65%, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Еще 20 лет тому назад успешность долгосрочных прогнозов составляла всего 55%. Сейчас - около 65%», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что к долгосрочным прогнозам следует относится как к ориентирам.

Ранее директор Гидрометцентра РФ сообщил, что в Москве и Московской области температурный режим и количество осадков предстоящим летом будет близким к многолетним значениям.