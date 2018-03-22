РИАМО - 22 мар. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ» является аффилированным лицом и входит в группу лиц АО «ОХК «УРАЛХИМ») продолжаются работы по замене устаревшего и изношенного комплекса технических средств автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) по программе, разработанной специалистами службы главного метролога и цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В рамках действующей на предприятии долгосрочной программы, рассчитанной на 2016-2021 годы, на основных производственных площадках силами сторонних организаций и специалистов «ВМУ» ведется поэтапное обновление приборного парка. На смену морально и физически устаревшим приборам так называемого «Полевого КИП» устанавливаются современные средства измерения, отличающиеся более высокой степенью надежности», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже произведена замена 80% от общего количества средств измерений, установленных в цехах контактной серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты №3, аммофоса №2, отделении аммиака, возраст которых составляет 20 лет и более.

Кроме того, одним из наиболее важных мероприятий, проведенных в рамках реализации замены комплекса технических средств систем автоматического управления, стал первый этап реализации программы, в рамках которого в минувшем году в отделении аммиака была впервые внедрена АСУ ТП. На смену устаревшей аналоговой системе управления введена в эксплуатацию современная цифровая технология на базе контроллеров Honeywell.

Установленные рабочие станции позволили эффективно решить задачи автоматического управления и контроля технологических производственных операций в отделении.

Прежде управление техпроцессами осуществлялось при периодическом обходе оператором регуляторов и вторичных приборов, установленных на панелях щита управления. Теперь оператору для ведения технологического режима не требуется совершать обходы: всю необходимую информацию он считывает с монитора рабочей станции и, не покидая места нахождения, управляет технологическим режимом.

«В настоящее время осуществляется второй этап программы, предусматривающей дальнейшее обновление «Полевого КИП» в отделении аммиака и выполнение проекта замены АСУ ТП цеха контактной серной кислоты. Основные работы по замене и установке новых средств КИПиА в отделении аммиака будут проводиться в текущем году в период капитального ремонта», - подчеркивается в материале.

На реализацию второго этапа программы в текущем году планируется направить свыше 10 миллионов рублей. Всего программа предусматривает пять этапов реализации проектов по реконструкции автоматизированной системы управления всех основных цехов. Третий, четвертый и пятый этапы охватывают цехи СКЦ, аммофоса №2 и ЭФК №3. Примерные затраты на реализацию всей программы составят более 100 миллионов рублей.

«Эффективная работа химического предприятия такого уровня, как наше, невозможна без современных средств измерения, контроля и управления. Сложность и высокая технологичность производства накладывают дополнительные требования к надежности и точности средств КИПиА, систем противоаварийной защиты. В этом отношении немаловажную роль играет приверженность службы главного метролога и нашего цеха принципам – шагать в ногу с научно-техническим прогрессом», – отметил начальник цеха ремонта КИПиА Павел Комаров.

Он подчеркнул, что оборудование, которое лежит в основе систем управления работой технологических цехов предприятия, с течением определенного времени устаревает.

«Благодаря поддержке нашего руководства и управляющей компании, сегодня мы имеем возможность не только разрабатывать программы по дальнейшему развитию системы КИПиА, но и проводить конкретные работы по их реализации», - заключил Комаров.