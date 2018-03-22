РИАМО - 22 мар. Тренинги по общению с подростками проведут для родителей в подмосковных школах, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В этом году мы собираемся провести серию родительских собраний, где будут проходить тренинги для родителей, как жить с ребенком-подростком. Мы выберем несколько школ-пилотов по районам», - сказала Мишонова журналистам.

Она отметила, что проводить мероприятия будут специалисты.

«Нужно учить родителей вести себя с подростками. Многие родители нуждаются в таких знаниях. Я была такой мамой», - заключила Мишонова.