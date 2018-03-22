РИАМО - 22 мар. На территории Москвы около 60% заболевших туберкулезом составляют приезжие из других городов и стран, сообщила в четверг главный внештатный специалист фтизиатр столицы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулёзом», доктор медицинских наук Елена Богородская.

В здании правительства Москвы накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом столичные фтизиатры рассказали о достижениях в борьбе с этим заболеванием.

«Всего 43% заболевших составляют постоянное население города Москвы. Все остальные - это люди, которые приехали в Москву, и мы выявили у них заболевание на территории города», - сказала Богородская.

Она отметила, что в Москву приезжают не только из субъектов Федерации, но в столицу России приезжают больные туберкулезом из других стран, которых тоже изолируют от общества.