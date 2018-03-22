РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Служба социально-трудовых отношений администрации подмосковных Люберец в 2017 году помогла официально трудоустроиться более 2,5 тысячам человек, муниципальные образования борются с легализацией «серой» зарплаты, сообщила руководитель службы социально-трудовых отношений администрации муниципалитета Марина Ефремова.

В четверг в Люберцах прошел семинар-совещание по охране труда.

«Отсутствие трудовых договоров – проблема и для работника, и для работодателя. Такие схемы позволяют работодателю нарушать трудовое законодательство. С 2015 года все муниципальные образования проводят работу по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы. В 2017 году выявили более 3 тысяч не устроенных по закону человек. Из них были официально трудоустроены 2 561 человек», – сказала Ефремова.

Она подчеркнула, что в Люберцах за 2015 год выявили 630 человек, которые работали без письменного трудового договора. По итогам проводимой работы официально трудоустроили 310 человек. В 2016 году выявили 4,5 тысячи человек, не устроенных по закону. Из них трудоустроили 2 062 человека.

Ефремова также пояснила, что при нарушении трудовых прав можно направить сообщение в электронную инспекцию. Адрес размещен на сайте Роструда: https://www.rostrud.ru/.