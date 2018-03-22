РИАМО - 22 мар. Десять врачей из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) дежурят в подмосковном Волоколамске, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в Волоколамске в больницу обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и недомогание.

«С сегодняшнего дня там работает бригада врачей - узких специалистов МОНИКИ в составе 10 человек: аллерголог, кардиолог, пульмонолог, дерматолог», - сказала Мишонова на заседании Мособлдумы.

Она отметила, что также в городе работает заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области в Волоколамске для контроля над ситуацией Александр Чупраков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти предусмотрят все необходимые мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамского района в оздоровительные лагеря.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.