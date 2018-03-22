РИАМО - 22 мар. В культурно-спортивном комплексе «Нара» 21 марта состоялась церемония открытия всероссийских соревнований по тайскому боксу, которые впервые проводятся на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходят в Наро-Фоминске с 19 по 26 марта. Спортсмены из 39 регионов России борются за попадание в национальную сборную, чтобы с достоинством представлять Россию на международных соревнованиях.

«Торжественная часть мероприятия началась с парада регионов-участников соревнований. Девушки в русских национальных костюмах представляли в алфавитном порядке - от Амурской области до Калининграда, каждый из них. Почетными гостями мероприятия стали представители власти и президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что у Подмосковья большой опыт проведения мероприятий высокого уровня, в том числе и международных соревнований.

«В этом году мы впервые принимаем чемпионат России по тайскому боксу. Для нас это большая честь, тем более что Подмосковье занимает второе место по количеству спортсменов в составе национальной сборной. Тайский бокс сейчас является самых популярных видов единоборств в России. В нашем регионе это один из самых динамично развивающихся видов спорта», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в составе Федерации тайского бокса Московской области функционируют 35 спортивных клубов, в которых занимаются более 5 тысяч человек.

«Наши спортсмены регулярно показывают хорошие результаты не только на российских соревнованиях, но и на чемпионатах Европы и мира. Желаю участникам чемпионата и первенства России уверенных побед, чтобы они смогли попасть в национальную сборную и в дальнейшем достойно представить Россию уже на международных первенствах», - заключил Терюшков.