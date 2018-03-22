РИАМО - 22 мар. Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги изменится с 25 марта из-за перехода на летнее расписание, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В связи с переходом стран Европы и Балтии на летнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов изменится расписания некоторых пригородных поездов Белорусского направления. При внесении корректировок железнодорожники учли важность сохранения привычного для пассажиров расписания, детально проработали график и, по возможности, внесли точечные и незначительные изменения», - говорится в сообщении.

В основном изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих не в часы пик, в среднем время отправления и прибытия электричек сдвинется до 5 минут. Также внесены точечные изменения в части снятия с рейсов незначительного количество поездов и назначения новых маршрутов.

По рабочим дням вместо пригородного поезда №6607 Москва – Одинцово (отправлением в 13:47) по этому маршруту будет курсировать электропоезд №6685 (в 13:11). Электричка №6233 Москва – Кубинка (отправлением в 10:29 с Белорусского вокзала) будет курсировать до станции «Голицыно», но у поезда увеличится количество остановок – для посадки и высадки он начнет останавливаться на «Немчиновке», «Баковке» и в «Малых Вяземах».

Взамен электрички №6509 Москва – Голицыно (в 11:19) станет курсировать поезд №6789 (в 11:20), у которого увеличится протяженность маршрута до станции «Кубинка-1». Из расписания будет выведен пригородный поезд №6705 Москва – Кубинка-1 (в 18:43). До станции «Кубинка-1» продлевается маршрут электричке №6261 Икша – Одинцово (в 18:25 с Белорусского вокзала).

Ежедневно между Москвой и Одинцово будет курсировать дополнительный пригородный поезд, отправляющийся с Белорусского вокзала в 19:54. Из расписания будет выведен пригородный поезд №6236, курсирующий по выходным дням по маршруту Голицыно – Лобня (в 11:25). Однако по субботам и воскресеньям железнодорожники назначили два электропоезда: №6278 Голицыно – Бескудниково (отправлением в 11:59) и №6634 Москва – Лобня (в 13:20 с Савеловского вокзала).

Для удобства дачников девяти пригородным поездам увеличат количество остановок на таких остановочных пунктах, как «Трехгорка», «Малые Вяземы», «Немчиновка», «Баковка», «Перхушково», «Дачное», «Сушкинская», «Здравница», «Портновская», «Сетунь», «Рабочий поселок», «Новодачная».