Как называют жителей подмосковных городов? Викторина
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Пройдите викторину РИАМО и узнайте, как правильно называть жителей разных городов Московской области.
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (1/17)
Жителей Подольска называют:
Фото Денис Трудников © пресс-служба Губернатора
подольцы
подоляки
подольчане
подолевцы
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (2/17)
Жители Солнечногорска – это:
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (3/17)
Жителей Власихи нужно называть:
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (4/17)
А жителей Реутова – …:
Фото Алексей Оводов © Реутовское Информагентство
реутовинцы
реутовяне
реутовичи
реутовчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (5/17)
Как называют жителей Протвина?
Фото Александр Жолудов © Протвинское ИА
протвяне
протовинчане
протвинцы
протвиненцы
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (6/17)
Тех, кто живет в Сергиевом Посаде, называют:
Фото Светлана Володина © Сергиево-Посадское информагентство
сергиевопосадцы
посадцы
сергиевцы
загорчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (7/17)
А тех, кто живет в Ступине – …
Фото Сергей Демянюк © Ступинское информагентство
ступняки
ступнинцы
ступинцы
ступинчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (8/17)
В Озерах проживают:
Фото Вадим Елизаров, Озерское ИА © Фото
озерцы
озерковцы
озеринцы
озерчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (9/17)
Жителей Шатуры называют:
Фото Анастасия Нужная © Шатурское Информагентство
шатуряне
шатурчане
шатуринцы
шатуровцы
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (10/17)
Жители Кубинки – это:
Фото Александр Щемляев © РИАМО
кубинцы
жители Кубинки
кубиненцы
кубинчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (11/17)
Жителей Электроуглей называют:
Фото Александр Кожохин © РИАМО
электроугольцы
электроуглинцы
электроугловцы
электроугольники
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (12/17)
Жителей Ликино-Дулева правильно называть:
ликовчане
дулевцы
ликинодулевцы
ликинодулевчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (13/17)
Жителей Рузы нужно называть:
Фото администрация Рузского района © Фото
рузаки
рузовцы
рузняне
ружане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (14/17)
В Дубне живут:
Фото Артем Рязанцев © Дубненское Информагентство
дубинцы
дубненцы
дубнянцы
дубновцы
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (15/17)
Как называют жителей Талдома?
Фото © РИАМО
талдомовцы
талдомцы
талдоменцы
талдомчане
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (16/17)
А жителей Дмитрова?
Фото Рябков Вячеслав © Дмитровское Информагентство
дмитровцы
дмитрянцы
дмитровчане
дмитряне
Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (17/17)
Жители Химок – это:
химики
химчане
химкинцы
химовчане
Знаток топонимов
Вы грамотны и хорошо ориентируетесь в топонимических названиях. Вам можно смело ехать в любой город Подмосковья и не бояться обидеть местных жителей неправильным обращением. Вы точно знаете, как называют жителей Ликино-Дулева, даже если никогда там не были, и сможете подсказать, как правильно обращаться к представителю того или иного города.
Не лингвист
Хотя вы вряд ли спутаете жителя Кубинки и Кубы, но не уверены, что сможете корректно назвать жителя того или иного города в Московской области. Например, о том, что в Рузе живут ружане, вам, возможно, неизвестно. Так что стоит быть внимательнее, чтобы не показаться невоспитанным.
Неместный
Если вы живете в Московской области и совсем не знаете, как правильно называть жителей подмосковных городов, вам следует изучить эту тему. Надеемся, что с помощью нашей викторины вам удалось частично восполнить пробел в знаниях, чтобы случайно не назвать жителя Кубинки кубинцем, а человека из Химок – химиком.
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