Как называют жителей подмосковных городов? Викторина 17 вопросов | Пройден 19 раз Пройдите викторину РИАМО и узнайте, как правильно называть жителей разных городов Московской области. Начать тест

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (1/17) Жителей Подольска называют: Фото Денис Трудников © пресс-служба Губернатора подольцы подоляки подольчане подолевцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (2/17) Жители Солнечногорска – это: Фото Александр Козлов © солнечногоровцы солнечногорцы солнечноградцы солнцевцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (3/17) Жителей Власихи нужно называть: Фото администрация города Власиха © власовцы власиховцы власихинцы власинцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (4/17) А жителей Реутова – …: Фото Алексей Оводов © Реутовское Информагентство реутовинцы реутовяне реутовичи реутовчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (5/17) Как называют жителей Протвина? Фото Александр Жолудов © Протвинское ИА протвяне протовинчане протвинцы протвиненцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (6/17) Тех, кто живет в Сергиевом Посаде, называют: Фото Светлана Володина © Сергиево-Посадское информагентство сергиевопосадцы посадцы сергиевцы загорчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (7/17) А тех, кто живет в Ступине – … Фото Сергей Демянюк © Ступинское информагентство ступняки ступнинцы ступинцы ступинчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (8/17) В Озерах проживают: Фото Вадим Елизаров, Озерское ИА © Фото озерцы озерковцы озеринцы озерчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (9/17) Жителей Шатуры называют: Фото Анастасия Нужная © Шатурское Информагентство шатуряне шатурчане шатуринцы шатуровцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (10/17) Жители Кубинки – это: Фото Александр Щемляев © РИАМО кубинцы жители Кубинки кубиненцы кубинчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (11/17) Жителей Электроуглей называют: Фото Александр Кожохин © РИАМО электроугольцы электроуглинцы электроугловцы электроугольники

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (12/17) Жителей Ликино-Дулева правильно называть: Фото Александр Манзюк © РИАМО ликовчане дулевцы ликинодулевцы ликинодулевчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (13/17) Жителей Рузы нужно называть: Фото администрация Рузского района © Фото рузаки рузовцы рузняне ружане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (14/17) В Дубне живут: Фото Артем Рязанцев © Дубненское Информагентство дубинцы дубненцы дубнянцы дубновцы

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (15/17) Как называют жителей Талдома? Фото © РИАМО талдомовцы талдомцы талдоменцы талдомчане

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (16/17) А жителей Дмитрова? Фото Рябков Вячеслав © Дмитровское Информагентство дмитровцы дмитрянцы дмитровчане дмитряне

Как называют жителей подмосковных городов? Викторина (17/17) Жители Химок – это: Фото Александр Манзюк © РИАМО химики химчане химкинцы химовчане

Знаток топонимов Вы грамотны и хорошо ориентируетесь в топонимических названиях. Вам можно смело ехать в любой город Подмосковья и не бояться обидеть местных жителей неправильным обращением. Вы точно знаете, как называют жителей Ликино-Дулева, даже если никогда там не были, и сможете подсказать, как правильно обращаться к представителю того или иного города. Фото Андрей Мельников, Волоколамское ИА © Фото Поделиться результатом

Не лингвист Хотя вы вряд ли спутаете жителя Кубинки и Кубы, но не уверены, что сможете корректно назвать жителя того или иного города в Московской области. Например, о том, что в Рузе живут ружане, вам, возможно, неизвестно. Так что стоит быть внимательнее, чтобы не показаться невоспитанным. Фото Анастасия Осипова © РИАМО Поделиться результатом

Неместный Если вы живете в Московской области и совсем не знаете, как правильно называть жителей подмосковных городов, вам следует изучить эту тему. Надеемся, что с помощью нашей викторины вам удалось частично восполнить пробел в знаниях, чтобы случайно не назвать жителя Кубинки кубинцем, а человека из Химок – химиком. Фото Артем Рязанцев, Дубненское ИА © Фото Поделиться результатом

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