РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 мар. Порядка 50 различных элементов для отдыха детей установят во дворах городского округа Котельники в 2018 году, на площадках появятся карусели, песочницы и гимнастические комплексы, сообщила глава города Ирина Польникова.

«В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в Котельниках в текущем году будет установлено порядка 50 различных элементов для отдыха детей. На площадках появятся горки, качели, карусели, песочницы. Также спортивные элементы. Например, гимнастические комплексы, шведские стенки. Кроме того, будет проводиться реконструкция имеющихся спортивных площадок», – сказала Польникова.

Она отметила, что игровые и спортивные элементы ориентированы на детей разных возрастов. Ими также могут пользоваться взрослые.

«В настоящее время готовим конкурсную документацию для выставления на аукцион по выбору подрядной организации, которая будет проводить работы по благоустройству. Планируем до лета начать работы и завершить их до сентября», – добавила Польникова.

В 2018 году в городском округе будет благоустроено пять дворовых территорий в микрорайонах Южный, Белая Дача, Силикат. Помимо установки детских игровых и спортивных площадок, предполагается ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, устройство уличного освещения, установка информационных щитов, озеленение.