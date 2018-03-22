РИАМО - 22 мар. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в подмосковном городском округе Можайск оштрафовали на 400 тысяч рублей за пренебрежение мерами по защите плодородия почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2018 года в управление поступили материалы из администрации Можайска в отношении ООО «Бодрое», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 29,65 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ. В результате проверки материалов, установлен факт невыполнения требований и мероприятий по защите земель и охране почв.

«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, ООО «Бодрое» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Земельный участок не используется для сельскохозяйственного производства, зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожен, доступ к нему не ограничен. Документы, подтверждающие проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.