РИАМО - 22 мар. Крупные торговые сети «Агроторг», «Копейка» и «Дикси», работающие в Подмосковье, в марте по требованию Госадмтехнадзора Московской области ликвидировали более 80 нарушений правил зимней уборки, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили работу по устранению нарушений правил зимней уборки на объектах сетевой торговли.

«С начала марта крупными сетевыми торговыми организациями «Агроторг», «Копейка» и «Дикси» устранено свыше 80 нарушений правил зимней уборки, зафиксированных инспекторами за данный временной промежуток. В частности, по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора расчищены от снега тротуары и подъезды к торговым объектам, убрана наледь у входов, а также расчищены от снега и сосулек кровли магазинов», - сказала Витушева.

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области, в частности, отметила, что торговые объекты устранили более 80% выявленных с начала марта нарушений. Активнее всего устранялись нарушения на территории городских округов Подольск и Серпухов, а также в Щелковском и Воскресенском районах.