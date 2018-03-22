РИАМО - 22 мар. Большинство родителей из Волоколамского района Подмосковья отказались отправлять своих детей в санатории сейчас и попросили перенести поездки на оздоровительный отдых на лето, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти предусмотрят все необходимые мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамского района в оздоровительные лагеря.

«Большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести возможность отдыха на лето», - сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Она добавила, что общественное обсуждение проекта дегазации полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе пройдет в предстоящую субботу совместно с голландской компанией на территории полигона. Члены инициативной группы имеют возможность круглосуточного доступа на «Ядрово».

Ранее в Волоколамске в больницу обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и недомогание. В Волоколамск из областного центра 23 марта приедет бригада узких специалистов-медиков.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Воробьев поручил вдвое сократить объем мусора, который поступает на полигон «Ядрово» >>