РИАМО - 22 мар. Уроки физической культуры отменят в школах Волоколамского района Подмосковья на период подготовки полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» к дегазации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Чтобы дети не шли в самый очаг (когда падает атмосферное давление, и начинается выброс газов с полигона - ред.), в 8:30 дети не шли в школу. Будет специальная инструкция для всех директоров школ, чтобы в случае выброса начало занятий переносилось с 8:30 на 10:30. Вторая смена тоже будет чуть-чуть сдвинута. Уроки физкультуры будут отменены на этот период», - сказала Мишонова в ходе заседания в Мособлдуме.

Ранее Мишонова рассказала о необходимости обеспечить регулярный прием детей медиками и наладить нормальный учебный процесс в школах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

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