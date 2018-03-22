РИАМО - 22 мар. В Москве и Московской области температурный режим и количество осадков предстоящим летом будет близким к многолетним значениям, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный режим и режим осадков в Москве и Подмосковье в целом ожидается близким к многолетним значениям. Очень неоднородное лето ожидается, весенний период тоже. Чередование и засушливых периодов, и жарких, и дождливые периоды», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что прогноз является долгосрочным, поэтому в настоящее время трудно сказать о том, какая половина лета окажется теплой или холодной.