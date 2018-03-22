РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Более 20 человек погибли на производстве в подмосковных Люберцах в период с 2010 по 2017 годы, сообщила в четверг на семинаре-совещании по охране труда руководитель службы социально-трудовых отношений администрации муниципалитета Марина Ефремова.

«Ежедневно в России погибают на производстве до 10 работников. Анализ производственного травматизма в организациях городского округа Люберцы за период с 2010 по 2017 годы показал, что травмы с тяжелым и смертельным исходом получили 76 человек. Их них 21 человек – со смертельным исходом, то есть погибло 28% пострадавших», – сказала Ефремова.

Она добавила, что помимо этого, было еще 37 смертей работников. Тридцать человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, и семеро умерли в результате алкогольного или наркотического отравления. По ее словам, это говорит о низкой трудовой дисциплине в организациях.

«В 2017 году в организациях городского округа Люберцы уровень травматизма по сравнению с 2013 годом снизился на 33%, но остался на одном уровне с 2016 годом. Травматизм со смертельным исходом остается на одном уровне. В среднем, в округе ежегодно гибнут от 1 до 3 человек. Один из них, как правило, является работником строительной организации», – подчеркнула Ефремова.

Она добавила, что в 2017 году произошел один смертельный случай: погиб рабочий на стройке в Люберцах. Он упал с высоты 17 метров. Ему был 21 год. Ефремова отметила, что его стаж составлял 21 день, он не был обучен и не прошел медосмотр, а также работал без страховочных средств.