РИАМО - 22 мар. Уровень заболеваемости туберкулезом среди населения Москвы снизился в 2017 году на 10%, сообщила в четверг главный внештатный специалист фтизиатр столицы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом», доктор медицинских наук Елена Богородская.

В здании правительства Москвы накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом столичные фтизиатры рассказали о достижениях в борьбе с этим заболеванием.

«В 2017 году за один год заболеваемость постоянного населения в столице снизилась на 10%, смертность всего населения от туберкулеза снизилось - на 7,6%», - сказала Богородская.

Она отметила, что заболеваемость туберкулезом у детей снизилась на 17,5%.