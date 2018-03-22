РИАМО - 22 мар. В театральной жизни России нет застоя и кризиса, об этом свидетельствует множество интересных спектаклей, которые ставят в отечественных театрах, сообщил журналистам в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

«Если говорить в целом о состоянии театрального искусства, то мне кажется, что сегодня в российском театральном искусстве много интересного», - сказал Швыдкой.

По его словам, современные спектакли свидетельствуют о том, что в отечественном театре кипит жизнь и нет никакого застоя.

«У нас в России очень много хороших артистов. Поэтому, когда говорят, что кризис в театре, вы не верьте никому. Пока столько хороших артистов каждый вечер выходит на сцену, никакого кризиса в российском театре нет», - подчеркнул Швыдкой.

Он также отметил, что к «Ночи театров» 24 марта в Московском театре мюзикла пройдет спецпоказ спектакля «Реверс», в котором соединена хореография, акробатика и цирковое искусство.

Ежегодно 27 марта в мире отмечается Всемирный день театра, установленный в 1961 году. Праздник пропагандирует театр как средство взаимопонимания и укрепления мира.