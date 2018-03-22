РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 22 мар. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского в течение двух лет создают собственные алгоритмы локализации источников авиационного шума (методы Beamforming), свои последние разработки они представили на международной акустической конференции в Берлине в начале марта, сообщается на сайте института.

Методы такого типа основаны на одновременном измерении шума множеством микрофонов и предназначены для определения положения и интенсивности источников шума самолета. Это позволяет выделить наиболее значимые, «опасные» источники и именно на них сосредоточить исследования по снижению шума. О последних достижениях ЦАГИ в этой области рассказал научный сотрудник института, кандидат физико-математических наук Георгий Фараносов. Его доклад, подготовленный совместно с коллегами из МФТИ, прозвучал на международной акустической конференции в Берлине.

«Чтобы применять методы локализации шума, нужно знать характеристики его источников. Но в реальности это не всегда возможно. Наша разработка ценна тем, что удалось переформулировать существующие стандартные алгоритмы и повысить точность локализации источников шума, характерных для обтекания твердых тел (механизации крыла, стоек шасси). В дальнейшем результаты этой работы планируется использовать как в лабораторных исследованиях на моделях, так и в летных испытаниях новых самолетов», – сказал Фараносов.

Берлинская акустическая конференция (Berlin Beamforming Conference) проводится раз в два года с 2006 года. Основная тематика докладов – разработка и применение методов локализации источников шума с помощью многомикрофонных решеток – метод Beamforming. В этом году на мероприятии прозвучало около 40 докладов, которые представили ученые из Германии, Франции, Великобритании, Китая и других стран.