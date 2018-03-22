РИАМО - 22 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в Волоколамском районе Подмосковья необходимо наладить нормальный учебный процесс в школах, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.

Мишонова выехала в Волоколамск и лично пообщалась с жителями в связи с массовыми жалобами детей на недомогание. По итогам совещания властей с активистами был принят ряд важных решений, которые позволят снизить риск повторения подобных ситуаций.

«Для нас сейчас очень важно обеспечить регулярный прием детей медиками и наладить нормальный учебный процесс в школах. Поскольку родители школьников не хотят никуда уезжать до конца учебного года, мы обсуждаем возможность переноса уроков по времени, если будут выбросы (газа на полигоне «Ядрово» – ред.). Кроме того, всем желающим – и взрослым, и детям – будут предоставлены путевки в санатории», - сказала Мишонова.

Она добавила, что также будут обсуждать возможное устройство дошкольников в детские сады области в период ЧС, если их родители примут решение переехать в другой муниципалитет. Бригада медиков и узких специалистов будет вести ежедневный прием до завершения режима ЧС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Воробьев поручил вдвое сократить объем мусора, который поступает на полигон «Ядрово» >>