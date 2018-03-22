РИАМО - 22 мар. Собаку, которая оказалась на земляном островке посреди реки Яузы в Москве, спасатели доставили на берег, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По его словам, в ГУ МЧС Москвы поступило сообщение от очевидцев, что в районе дома 3 на Рубцовской набережной в акватории реки находится собака.

«Спасатели выехали по данной заявке. <…> Собака была не в воде, а на земляном островке в реке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что было принято решение переместить животное на берег.