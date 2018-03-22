РИАМО – 22 мар. Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестных, которые украли из квартиры 84-летней пенсионерки 1 миллион рублей, пожилой женщине мужчина и женщина представились сотрудниками Пенсионного фонда, сообщает в четверг ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, накануне в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной на Воронцовской улице.

«Гражданка 1934 года рождения сообщила, что к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. После их ухода заявительница обнаружила пропажу из открытого сейфа денежных средств в сумме 1 миллион рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.