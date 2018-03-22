РИАМО - 22 мар. Мособлдума ввела штрафы для работодателей за непредоставление квот на рабочие места для инвалидов, детей-сирот, выпускников профорганизаций, они составят от 3 до 50 тысяч рублей.

«Предлагаем внести статью 41.1, которая за невыполнение работодателем установленной законодательством Московской области обязанности по выделению квотируемых рабочих мест для лиц, указанных в абзацах третьем-седьмом статьи 3 закона Московской области №53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест», влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от пяти до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Изменения в закон приняты в третьем чтении.

Как следует из текста закона, квоты предоставляются для инвалидов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, выпускников образовательных организаций для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, выпускников профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.