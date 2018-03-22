РИАМО - 22 мар. На столичных железнодорожных вокзалах гости чемпионата мира по футболу смогут воспользоваться санитарными комнатами бесплатно, предъявив паспорт болельщика, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов.

«Паспорт болельщика дает гостям возможность воспользоваться санитарными комнатами бесплатно либо по предъявлению билета»,- сказал собеседник агентства.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».