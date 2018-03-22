РИАМО – 22 мар. Известный финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых надежных банков России в 2018 году, в первую тройку вошли Росбанк, «Юникредит» и Райффайзенбанк, передает Федеральное агентство новостей.

«На первое месте в списке топ-100 специалисты поставили Росбанк. Вторую позицию Forbes отдал банку «Юникредит», замыкает тройку лидеров по надежности Райффайзенбанк. Крупнейший банк России, Сбербанк, в списке 2018 года занял четвертое место — год назад журнал Forbes поставил его на первое место рейтинга надежности», - отмечается в сообщении.

Составители рейтинга подчеркнули, что в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госбанка, в 2018 году их количество увеличилось до пяти.