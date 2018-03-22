РИАМО - 22 мар. На месте АЗЛК появится новый жилой квартал, в котором будет построен жилой комплекс бизнес-класса общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Владелец группы «Метрополь» Михаил Слипенчук нашел нового партнера по освоению 23 гектаров бывшего АЗЛК «Москвич». <…> На месте бывшего завода на Волгоградском проспекте MR Group намерена построить жилой комплекс бизнес-класса: это будет семь башен в 30 этажей общей площадью 150 тысяч квадратных метров, из них около 113 тысяч квадратных метров — жилье, следует из архитектурной концепции (есть в распоряжении у «Ъ»)», - отмечается в статье.

Слипенчук выкупил у столичной мэрии 23 гектара, принадлежавших «Москвичу», в 2006 году, чтобы построить здесь жилье и сопутствующую инфраструктуру. Рядом находится технополис «Москва» (32 гектара) и производственная площадка «Renault Россия».

Эксперты отмечают, что одно из преимуществ района — наличие станции метро «Волгоградский проспект» и станция «Угрешская» Московского центрального кольца. Однако вокруг бывшего АЗЛК находятся промзоны, о планах развития которых нет конкретной информации, и поэтому какое-то время ЖК будет существовать среди заводов и фабрик.