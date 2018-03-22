РИАМО - 22 мар. Депутаты фракции «Единая Россия» Московской областной думы приняли участие в проведении 2 тысяч мероприятий в рамках избирательной кампании президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия». Руководитель фракционного объединения Игорь Брынцалов в начале мероприятия поздравил депутатов с убедительной победой и переизбранием на пост президента России Владимира Путина.

«Считаю, что за период избирательной кампании депутатами фракции проведена большая плодотворная работа. Подавляющее большинство депутатов приняло участие в сотнях мероприятий и встреч: в трудовых коллективах и во дворах, школах и медучреждениях, военных городках и социальных объектах, охватили своим вниманием десятки тысяч избирателей», – сказал Брынцалов.

В частности, с начала 2018 года депутаты в рамках избирательной кампании приняли участие в проведении почти 2 тысяч мероприятий. Основная часть из них (80%) связана с непосредственной работой с людьми. В день голосования депутаты посетили свыше 500 участковых избирательных комиссий.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).