РИАМО - 22 мар. Медики перевели троих детей, обратившихся накануне за помощью в Волоколамске, в Филатовскую больницу в Москве, сообщил РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 10:00 22 марта из шестерых детей, поступивших вчера в Волоколамскую больницу, трое переведены в Филатовскую клиническую больницу. На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами», - сказал Марков.

Он добавил, что у всех детей наблюдается улучшение. В Волоколамск из областного центра уже в пятницу, 23 марта, приедет бригада узких специалистов-медиков.

«У всех детей состояние удовлетворительное, наблюдаются улучшения. За минувшую ночь не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу. Сегодня в Волоколамской ЦРБ будут работать врачи узкой специализации, в частности, пульмонологи, дерматологи, аллергологи и другие», - заключил министр.

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