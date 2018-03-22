РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. В Балашихе 7 апреля состоится акция «Добрые крышечки» по сбору и сдаче на переработку пластиковых крышек, все вырученные средства будут направлены на помощь детям, сообщается на официальной странице движения «Мы за чистый Железнодорожный» в соцсети «ВКонтакте».

««Добрые крышечки» – это эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышек на помощь детям с ограниченными возможностями из приемных семей – подопечным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сегодня можно начать собирать крышки и принести их нам на ближайшую акцию в микрорайоне Кучино 7 апреля с 10:00 до 13:00 к пруду у ТЦ «Лотос»», – говорится в сообщении.

Собранные пластиковые крышки будут сданы на переработку, а все вырученные средства направлены на покупку инвалидных кресел, колясок и другой реабилитационной техники для нуждающихся детей.

Присоединиться к проекту очень просто, достаточно принести крышки на акцию и сдать их в специальную емкость. Как отмечают активисты движения, пластиковые крышки перерабатываются с минимальным вредом для окружающей среды.