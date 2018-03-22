РИАМО - 22 мар. Проездные билеты «Единый» и транспортные карты «Тройка» с изображением трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена появились в продаже, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Церемония открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии состоялась в Московском метрополитене в четверг. В мероприятии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, руководство и сотрудники московского метрополитена, а также жители близлежащих районов.

Карты с изображением станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» выпущены в лимитированном количестве. Их можно купить в кассах соответствующих станций.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что пользоваться тремя новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.

Многофункциональная карта «Тройка» была введена в столице в 2013 году. В настоящий момент реализовано более 17 миллионов карт – это одно из самых популярных транспортных решений в мире. Сегодня около 90% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд с помощью «Тройки». Доля пассажиров в метро – 89,4%, в наземном транспорте – 90,6%. Для владельцев карт в Москве организовано более 50 тысяч точек прямого и удаленного пополнения. Кроме того, пополнять карту, а также записывать на нее билеты, можно с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».

В метро Москвы также продаются кольца и браслеты с чипом Карты «Тройка». Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.