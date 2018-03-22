Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что пользоваться тремя новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.